Полтавська політехніка співпрацюватиме з кіберполіцією у протидії кіберзлочинності

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 443

Кращі студенти вишу зможуть проходити стажування на базі Департаменту Кіберполіції НПУ, а потім, за їх бажанням, працювати в органах внутрішніх справ. Науково-педагогічні працівники та випускники ННІ інформаційних технологій та механотроніки можуть стати спеціальними агентами кіберполіції

29 травня Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» підписав Меморандум про співпрацю та партнерство з Департаментом кіберполіції. За інформацією медіацентру цього навчального закладу, Полтавська політехніка стала одним з перших закладів вищої освіти в Україні, який долучився до протидії кіберзлочинності.





- Метою підписання Меморандуму про співробітництво є підвищення ефективності протидії кіберзлочинам. Наш університет представляє інтереси держави, реалізує державну політику в галузі освіти і науки, готує фахівців у сфері інформаційних технологій, тому вбачає свою місію у підтримці боротьби з кіберзлочинами, а також захисті державних освітніх закладів від недобросовісної конкуренції та злочинних впливів, формуванні безпечного віртуального середовища, – говорить ректор Національного університету імені Юрія Кондратюка, професор Володимир Онищенко.





Департамент кіберполіції забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, розробляє та впроваджує у практичну діяльність поліції сучасні методики виявлення, фіксації, дослідження цифрових злочинів, щодо несанкціонованого втручання до інформаційних ресурсів з обмеженим доступом.





- За мету ми маємо як підвищення рівня обізнаності студентів в правовому полі, удосконалення їх практичних вмінь та навичок, так і посилення нашого кадрового потенціалу, що в свою чергу сприятиме формуванню безпечного кіберсередовища держави. Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки у структурі університету є профільним у підготовці висококваліфікованих фахівців цієї галузі.

Всі ми з вами за час діяльності неодноразово підтверджували цитату: «Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа». Важливо отримати якісні теоретичні знання, але ще важливіше – застосувати їх на практиці, – прокоментував начальник відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, полковник Олександр Ведмідський.





Для студентів співпраця з Департаментом кіберполіції Національної поліції України – це можливість проходити практики, стажування, підвищення фахового рівня знань. Меморандумом передбачено проведення на базі університету тренінгів та навчальних курсів, де працівники кіберполіції зможуть обмінюватися досвідом зі студентами. Кращі студенти вишу зможуть проходити стажування на базі Департаменту Кіберполіції НПУ, а потім, за їх бажанням, працювати в органах внутрішніх справ.





Також Олександр Ведмідський розповів про можливості для науково-педагогічних працівників та випускників ННІ інформаційних технологій та механотроніки стати спеціальним агентом кіберполіції. Для цього необхідно пройти тестування і, якщо результат буде високим, працівники кіберполіції залучатимуть кращих фахівців до співпраці.