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Надзвичайні новини

П'яний водій пропонував кременчуцьким патрульним три тисячі гривень хабаря

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 144

 

У таку суму чоловік оцінив не складання адмінматеріалів

Сьогодні, третього червня, о 14.00 на вулиці Вадима Пугачова патрульні помітили автомобіль ВАЗ-21061, водій якого керував автомобілем з порушенням ПДР. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Машину зупинили. Під час перевірки документів виявилося, що 33-річний чоловік позбавлений права керування. Крім того, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка це підтвердила: у крові виявили 1,91 проміле алкоголю.


На водія почали складати адміністративні матеріали, однак чоловік захотів уникнути відповідальності й запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень. Попередження не допомогли, тому копи викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Порушнику загрожує кримінальна відповідальність за ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель взятка патрульная полиция

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