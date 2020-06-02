П'яний водій пропонував кременчуцьким патрульним три тисячі гривень хабаря

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 144

Сьогодні, третього червня, о 14.00 на вулиці Вадима Пугачова патрульні помітили автомобіль ВАЗ-21061, водій якого керував автомобілем з порушенням ПДР. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Машину зупинили. Під час перевірки документів виявилося, що 33-річний чоловік позбавлений права керування. Крім того, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка це підтвердила: у крові виявили 1,91 проміле алкоголю.





На водія почали складати адміністративні матеріали, однак чоловік захотів уникнути відповідальності й запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень. Попередження не допомогли, тому копи викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Порушнику загрожує кримінальна відповідальність за ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.