У Кременчуці через необережне куріння загорівся балкон

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Сьогодні, третього червня, о 14.33 виникла пожежа в будинку №12 на вулиці Перемоги. Місцем займання став балкон двокімнатної квартири на другому поверсі, - повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.





З помешкання евакуювали 89-річну жінку (1939 р.н. - автор). Госпіталізації не потребувала.





Згоріли дерев'яна рама та засклення балкону повністю, засклення вікна та дверей на виході з кімнати на балкон, телевізор, речі та меблі на балконі. Пошкоджено килим, закопчено стіни та стеля обох кімнат квартири на площі близько 60 квадратних метрів.





Причина пожежі - необережність під час куріння невідомої особи.