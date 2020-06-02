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У Кременчуці через необережне куріння загорівся балкон

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 789

З квартири евакуювали пенсіонерку

Сьогодні, третього червня, о 14.33 виникла пожежа в будинку №12 на вулиці Перемоги. Місцем займання став балкон двокімнатної квартири на другому поверсі, - повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


З помешкання евакуювали 89-річну жінку (1939 р.н. - автор). Госпіталізації не потребувала.


Згоріли дерев'яна рама та засклення балкону повністю, засклення вікна та дверей на виході з кімнати на балкон, телевізор, речі та меблі на балконі. Пошкоджено килим, закопчено стіни та стеля обох кімнат квартири на площі близько 60 квадратних метрів.


Причина пожежі - необережність під час куріння невідомої особи.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС
Теги: Пожежа балкон курение

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