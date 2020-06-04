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Кременчук, Кременчуг

Крижані гори та насиченіші кольори: хокеїсти «Кременчука» змінюють форму

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 588

 

Восени вболівальики побачать оновлених гравців ХК «Кременчук»

У хокейного клубу «Кременчук» до старту в плей-офф чемпіонату-2019-2020 і в сезоні-2020-2021 в п’ятому розіграші УХЛ-Парі-Матч буде нова форма. Про це повідомляє пресслужба клубу. 


Якщо придивитися, то на задньому фоні видно крижані гори

 

На домашньому льоду на арені «Айсберг» кременчужани виступатимуть в темному - чорно-помаранчевому - варіанті. В гостях - у світлому: білі майка та гетри, чорні шорти.


Також у гравців ХК «Кременчук» буде нова форма для тренувальних занять на землі.


 

Нагадаємо, що першу гру півфіналу переможець регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч-2019-2020 ХК «Кременчук» зіграє 1 вересня вдома на арені «Айсберг» проти «Білого Барсу».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХК "Кременчук"
Теги: ХК Кременчук форма

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