У МВС запустили додаток для смартфонів та телеграм-бота для відстежування штрафів за порушення ПДР

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 968 Коментарів: 1

Міністерство внутрішніх справ запустило державний мобільний додаток «Штрафи ПДР» для відстежування штрафів за порушення правил дорожнього руху. Завдяки додатку можна сплатити штрафи та отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. У додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР, - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.





Джерело: mvs.gov.ua





Звантажити додаток «Штрафи ПДР» можуть власники Android за цим посиланням. Для IOS застосунок стане доступним найближчим часом.





Розроблений також телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot. За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.



