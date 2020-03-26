Любомиру Мандзій призначили тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки

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Любомиру Мандзій* призначили тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки України. За інформацією МОН, відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 25 березня.





- Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого, – відзначила т.в.о. міністра освіти і науки України.





Як повідомляло видання «Українська правда», після відставки уряду Гончарука міністерка освіти Ганна Новосад не захотіла працювати з новим прем’єр-міністром, пояснюючи це тим, що не знає відповідей на принципові для себе питання: які з розпочатих реформ буде підтримувати прем’єр, яке його ставлення до радикальних змін у вищій освіті, чи буде фінансова підтримка та чи матиме вона автономію в кадрових питаннях.





Рішенням Кабміну 10 березня виконуючим обов’язки міністра освіти і науки України було призначено Юрія Полюховича, який з 11 вересня 2019 року працював на посаді першого заступника міністра освіти і науки Ганни Новосад. Тепер же його змінила Любомира Мандзій.





*Любомира Мандзій народилася 10 травня 1973 року у селі Опака Дрогобицького району Львівської області. У 1995 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Географія».





Упродовж 1998-2001 р.р. за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 р. захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента.





З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.





Протягом 2016-2019 р.р. – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.





11 вересня 2019 року Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника 11-го міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Вільно володіє польською мовою, а також має достатній рівень англійської.