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Рада утвердила новое правительство Украины с открытыми вакансиями

Вчера, 20:18 Просмотров: 1 276 Комментариев: 10

 

Как голосовали кременчугские нардепы Шаповалов и Мовчан

4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады, депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Кабмин. Сразу, же депутаты утвердили новый состав Кабинета министров Украины, который был предложен Офисом Президента Украины.

 

Новый Кабинет министров Украины

Правительство возглавил Денис Шмыгаль (повысился с должности вице-премьер-министра).


  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко (повысился с должности главы МИДа)
  • Министр Кабинета министров – Олег Немчинов (новый)
  • Вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников (новый)
  • Министр цифровой трансформации Украины – Михаил Федоров (остался)
  • Министр внутренних дел – Арсен Аваков (остался)
  • Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб (новый)
  • Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт (новый)
  • Министр здравоохранения – Илья Емец (новый)
  • Министр инфраструктуры – Владислав Криклий
  • Министр социальной политики – Марина Лазебная (новый)
  • Министр юстиции – Денис Малюська (остался)
  • Министр финансов – Игорь Уманский (новый)
  • Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев (новый)
  • Министр обороны – Андрей Таран (новый)
  • Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба (перешёл с должности вице-премьер-министра)

 

4 должности министров остаются вакантными:

  • Министр образования,
  • Министр энергетики,
  • Министр культуры
  • Вице-премьер-министр по экономическому развитию

 

Кременчугские нардепы Юрий Шаповалов (группа «За будущее») и Алексей Мовчан («Слуга народа») голосовали за отставку Алексея Гончарука, за отставку его правительства.

0
Автор: Стас Константинов
Теги: Денис Шмигаль Кабмін

Комментарии: 10

34
StarПёр:
Вчера, 20:27

Поклонники квартального кодла приутихли...Нет уже тех востороженно выпученных глаз. Гончаренко в Раде феерично сегодня макнул вашего Голобородько в каку...

Карточный домик начинает сыпаться. Замена шила на мыло. Через пол года обкакаются и новые. Перевыборы в Раду будут осенью одновременно с местными выборами.

Квартальный клоун с голосом простуженной крысы, влюбленно заглядывающий в глаза кремлевскому шизофренику приуныл. В турборежиме ничего не получается. В турборежиме падает только рейтинг. Не ровен час, те же кто восторженно-умиленно хохотал от его виртуозной игры писюном на пианино вынесут из строения под новомодным названием Офис перзидента...


+10
294
Кавоман:
Вчера, 20:40

1. До того, що сьогодні у Раді сказав Гончаренко і добавити нема чого.

2. Міністра оборони змінили, бо сказав що росія - агресор?

3. Враховуючи кількісь людей рінат леонідича в уряді,  з сьогоднішнього дня за питання "пачєму Ахметов нє сідіт?" буде кримінальна відповідальність?
 


+6
635
antikola:
Вчера, 20:57

Цитата: StarПёр
В турборежиме
Коротко результаты работы правительства Гончарука-Зеленского:
РОСТ:
1) рост долгов по коммуналке на 30% (до 67 млрд грн));
2) рост долгов по зарплатам на 9%;
3) рост госдолга на 150 млрд грн;
4) рост дефицита торгового баланса на 7% за последний квартал того года.
А теперь ПАДЕНИЕ:
1) промпроизводства с сентября 2019 по март 2020 на 26%;
2) индекса деловой активности в строительстве на 19%;
3) роста реального ВВП за квартал с 4,2 до 1,5%;
4) прямых инвестиций за квартал на 6%.


+5
38
sergeyhat:
Вчера, 20:58

Цитата: StarПёр

Поклонники квартального кодла приутихли...Нет уже тех востороженно выпученных глаз. Гончаренко в Раде феерично сегодня макнул вашего Голобородько в каку...

 

Пётр Алексеевич, разлогиньтесь.


-3
213
stronzo:
Вчера, 21:01

мы продолжаем квн, для кого, для чего?....

maskdisappointed_relievedpensive


+4
34
StarПёр:
Вчера, 21:06

Цитата: sergeyhat
Пётр Алексеевич, разлогиньтесь.

С радостью, но не могу! С вашей турборежимной Диджитализацией эта функция в данный момент недоступна! 

Что же вы сидите пятой точкой на стуле? Собирайтесь скорее! Завтра ваш кумир в Новые Санжары приедет! Поддержите его, а то он сюси развесил. Публично макнули в его же собственную какаху. Самолюбие задето. Все таки 42 года. И как бы не лох...

Я брезгую смотреть. Но кто в теме подскажите, в Вечернем квартале шутки про уход Гончарука показывают? Ржаки и тупые хиханьки ниже пояса, как обычно, по этой теме уже отсняты? Или сейчас уже не смешно? Не по приколу?


+6
635
antikola:
Вчера, 21:34

Цитата: StarПёр
Не по приколу?
видимо не по приколу.....топившие работники нпз постят теперь вот такие мультики-
“На Кременчуцькому нафтопереробному заводі скорочують півтори тисячі працівників. При цьому це тільки перша партія скорочення. Будуть наступні, але про конкретну кількість поки що невідомо”, – пише Савченко.
Також кременчужанин повідомив, що на заводі збираються порізати на брухт одну з установок. А ще – продати гелікоптер охорони, який здійснював обльоти території заводу.


+7
635
antikola:
Вчера, 22:37

""

Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта. Он уверяет, что голоса на это есть."Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает
", ""---------------------------------- агрохимия опять спалился-Экономика - ничто,мертветчук,бойко, ахметов-ничто, посадить Пороха - всё!!!!


+3
122
pavlov37:
Вчера, 22:59

Верим в команду!!!


-1
635
antikola:
Вчера, 23:12

Цитата: pavlov37
Верим в ко......манду!!!


+2
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