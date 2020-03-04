Рада утвердила новое правительство Украины с открытыми вакансиями

Как голосовали кременчугские нардепы Шаповалов и Мовчан
4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады, депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Кабмин. Сразу, же депутаты утвердили новый состав Кабинета министров Украины, который был предложен Офисом Президента Украины.
Новый Кабинет министров Украины
Правительство возглавил Денис Шмыгаль (повысился с должности вице-премьер-министра).
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко (повысился с должности главы МИДа)
- Министр Кабинета министров – Олег Немчинов (новый)
- Вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников (новый)
- Министр цифровой трансформации Украины – Михаил Федоров (остался)
- Министр внутренних дел – Арсен Аваков (остался)
- Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб (новый)
- Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт (новый)
- Министр здравоохранения – Илья Емец (новый)
- Министр инфраструктуры – Владислав Криклий
- Министр социальной политики – Марина Лазебная (новый)
- Министр юстиции – Денис Малюська (остался)
- Министр финансов – Игорь Уманский (новый)
- Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев (новый)
- Министр обороны – Андрей Таран (новый)
- Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба (перешёл с должности вице-премьер-министра)
4 должности министров остаются вакантными:
- Министр образования,
- Министр энергетики,
- Министр культуры
- Вице-премьер-министр по экономическому развитию
Кременчугские нардепы Юрий Шаповалов (группа «За будущее») и Алексей Мовчан («Слуга народа») голосовали за отставку Алексея Гончарука, за отставку его правительства.