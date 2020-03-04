Рада утвердила новое правительство Украины с открытыми вакансиями

Вчера, 20:18 Просмотров: 1 276 Комментариев: 10

Как голосовали кременчугские нардепы Шаповалов и Мовчан

4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады, депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Кабмин. Сразу, же депутаты утвердили новый состав Кабинета министров Украины, который был предложен Офисом Президента Украины.

Новый Кабинет министров Украины

Правительство возглавил Денис Шмыгаль (повысился с должности вице-премьер-министра).





Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко (повысился с должности главы МИДа)

Министр Кабинета министров – Олег Немчинов (новый)

Вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников (новый)

Министр цифровой трансформации Украины – Михаил Федоров (остался)

Министр внутренних дел – Арсен Аваков (остался)

Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб (новый)

Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт (новый)

Министр здравоохранения – Илья Емец (новый)

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий

Министр социальной политики – Марина Лазебная (новый)

Министр юстиции – Денис Малюська (остался)

Министр финансов – Игорь Уманский (новый)

Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев (новый)

Министр обороны – Андрей Таран (новый)

Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба (перешёл с должности вице-премьер-министра)

4 должности министров остаются вакантными:

Министр образования,

Министр энергетики,

Министр культуры

Вице-премьер-министр по экономическому развитию

Кременчугские нардепы Юрий Шаповалов (группа «За будущее») и Алексей Мовчан («Слуга народа») голосовали за отставку Алексея Гончарука, за отставку его правительства.