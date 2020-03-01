Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 18:01
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
5 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Парковая, 2-16;
- ул. Новомежевая, 12-14;
- ул. Локомотивная, 39-44;
- ул. Леонова, 5-52;
- ул. Межевая, 14/20;
- пер. Фруктовый, 3-12;
- пер. Абрикосовый, 1-25;
- пер. Железнодорожный, 2-25;
- туп. Фруктовый, 3-7.