Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 18:01 Просмотров: 358

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

5 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Парковая, 2-16;
  • ул. Новомежевая, 12-14;
  • ул. Локомотивная, 39-44;
  • ул. Леонова, 5-52;
  • ул. Межевая, 14/20;
  • пер. Фруктовый, 3-12;
  • пер. Абрикосовый, 1-25;
  • пер. Железнодорожный, 2-25;
  • туп. Фруктовый, 3-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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