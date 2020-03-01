Володимир Кличко: «Рішення ФБУ по Вихристу - абсолютна дурість»

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Володимир Кличко дав свою оцінку діям виконкому Федерації боксу України щодо ситуації з переходом Віктора Вихриста в професійний бокс.



Нагадаємо, після переходу Віктора Вихриста в професіонали, виконком ФБУ виступив з ініціативою перед контрольно-дисциплінарним комітетом Федерації боксу України дискваліфікувати на три роки особистого тренера Вихриста Олександра Ляхового від участі в чемпіонатах і Кубках України як тренера та секунданта, і на цей же термін заборонити менеджеру Вихристу Андрію Котельнику брати участь в будь-яких офіційних заходах ФБУ. Мixsport попрохав Володимира Кличка прокоментувати це рішення.





- Карати тренера і менеджера Вихриста - це абсолютна дурість, - вважає Володимир Кличко. - Чим же тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Олександр Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне - ми хотіли розвиватися як боксери. Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазковим, є правдою.



Нагадаємо, Віктор Вихрист працював спаринг-партнером Володимира Кличко під час підготовку українця к бою з Ентоні Джошуа в квітні 2017 року.



