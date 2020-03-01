Володимир Кличко: «Рішення ФБУ по Вихристу - абсолютна дурість»

Володимир Кличко дав свою оцінку діям виконкому Федерації боксу України щодо ситуації з переходом Віктора Вихриста в професійний бокс.
Нагадаємо, після переходу Віктора Вихриста в професіонали, виконком ФБУ виступив з ініціативою перед контрольно-дисциплінарним комітетом Федерації боксу України дискваліфікувати на три роки особистого тренера Вихриста Олександра Ляхового від участі в чемпіонатах і Кубках України як тренера та секунданта, і на цей же термін заборонити менеджеру Вихристу Андрію Котельнику брати участь в будь-яких офіційних заходах ФБУ. Мixsport попрохав Володимира Кличка прокоментувати це рішення.
Нагадаємо, Віктор Вихрист працював спаринг-партнером Володимира Кличко під час підготовку українця к бою з Ентоні Джошуа в квітні 2017 року.