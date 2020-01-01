Кременчуг, Политика

Завтра позачергова сесії Кременчуцької міської ради - ділитимуть бюджет

Сегодня, 17:02 Просмотров: 366 Комментариев: 1

 

На сесії розглянуть 4 питання

Сьогодні, 4 березня, міський голова Віталій Малецький підписав розпорядження «Про скликання позачергової ХLІІ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання», пленарне засідання відбудеться завтра - 5 березня о 10.00.


До проєкту порядку денного винесені наступні питання:

  • Про внесення змін до показників бюджету м. Кременчука на 2020 рік.
  • Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука в галузі «Освіта» на 2020 рік.
  • Про перерозподіл виділених коштів на здійснення капітальних ремонтів за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року.
  • Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» в новій редакції».
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія сессия горсовета

Комментарии: 1

1 022
hunter:
Сегодня, 17:46

На гезетёнку надо добавить пару лямчиков.smile


+3
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