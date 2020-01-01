Завтра позачергова сесії Кременчуцької міської ради - ділитимуть бюджет
Сегодня, 17:02
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На сесії розглянуть 4 питання
Сьогодні, 4 березня, міський голова Віталій Малецький підписав розпорядження «Про скликання позачергової ХLІІ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання», пленарне засідання відбудеться завтра - 5 березня о 10.00.
До проєкту порядку денного винесені наступні питання:
- Про внесення змін до показників бюджету м. Кременчука на 2020 рік.
- Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука в галузі «Освіта» на 2020 рік.
- Про перерозподіл виділених коштів на здійснення капітальних ремонтів за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року.
- Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» в новій редакції».