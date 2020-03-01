Рада сьогодні буде прибирати Гончарука та змінювати склад уряду

Сегодня, 10:10 Просмотров: 760 Комментариев: 5

На фото – Денис Шмигаль, вірогідно, новий очільник уряду. Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання на 4 березня

На 4 березня Президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради. Воно має розпочатися о 16.00. За повідомленням Офісу Президента, голова держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проектів законів та щодо Кабінету Міністрів України, а також просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Головне питання засідання – зміна уряду. Вчора Володимир Зеленський зустрічався із фракцією правлячої партії «Слуга народа», на якому пояснював необхідність заміни цілої ланки міністрів. Оскільки засідання фракції було закритим, то інформація звідти до журналістів просочувалася різна.

За попередніми даними ЗМІ, нинішнього голову уряду Олексія Гончарука відправлять у відставку. Також будуть замінені кілька міністрів й переформатований Кабінет Міністрів (з’являться нові міністерства).

Попередній склад нового уряду

Прем’єр-міністр – Денис Шмигаль (нині віце-прем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад та територій України)

Міністр соцполітики – Марина Лазебна (замість Юлії Соколовської)

Голова Мінветеранів – Сергій Бессараб (замість Оксани Коляди)

Міністр фінансів – Ігор Уманський (замість Оксани Маркарової)

Міністр охорони здоров’я – Ілля Ємець (замість Зоряни Скалецької)

Міністр оборони – Андрій Таран (замість Андрія Загороднюка)

Міністр енергетики – Іван Плачков (замість Олексія Оржеля)

Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов (замість Дениса Шмигаля)

Міністр економіки – Роман Жуковський (замість Тимофія Милованова)

Міністр агропромислового комплексу (нова посада) – Тимофій Милованов

Міністр Кабінету міністрів – Олег Немчинов (замість Дмитра Дубілета)

Міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба (замість Вадима Пристайка)

Віце-прем'єр з оборонно-промислового комплексу (нова посада) – Олег Коростильов

Міністр з питань спорту (нова посада) – Вадим Гутцайт

На своїй посаді мають залишитися