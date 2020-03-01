У Кременчуці затримали «банду» кабелістів

Сегодня, 10:50 Просмотров: 946 Комментариев: 3

Сьогодні, 4 березня, близько 5.00 патрульні дізналися про крадіжку кабелів на вулиці Майора Борищака. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





На місці події правоохоронці помітили двох невідомих чоловіків та дівчину, які перебували біля відчиненої шахти. Під час поверхневого огляду патрульні виявили господарські рукавиці та ліхтарик. Поруч лежали лом та пилка по металу.









Крадіїв затримали. Ними виявилися місцеві мешканці, які вирішили викрасти комунікаційні дроти та продати.





На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин справи.