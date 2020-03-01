Происшествия

У Кременчуці затримали «банду» кабелістів

Сегодня, 10:50 Просмотров: 946 Комментариев: 3

 

Патрульні виявили крадіїв на вулиці Майора Борищака

Сьогодні, 4 березня, близько 5.00 патрульні дізналися про крадіжку кабелів на вулиці Майора Борищака. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


На місці події правоохоронці помітили двох невідомих чоловіків та дівчину, які перебували біля відчиненої шахти. Під час поверхневого огляду патрульні виявили господарські рукавиці та ліхтарик. Поруч лежали лом та пилка по металу.


 


Крадіїв затримали. Ними виявилися місцеві мешканці, які вирішили викрасти комунікаційні дроти та продати.


На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин справи.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: кража крадіжка кабель

Комментарии: 3

615
The best:
Сегодня, 12:36

Цыгане?


0
546
Зорин:
Сегодня, 13:00

По рожам ясно кто.


0
178
Всеволод:
Сегодня, 13:24

Низко же они пали. Я считал что это дела бомжей и наркоманов.


0
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