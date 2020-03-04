Євген Клопотенко взяв кременчуцького студента на практику до свого ресторану, де готують бджіл

Сегодня, 11:29 Просмотров: 763 Комментариев: 1

3-го березня кулінарний експерт Євген Клопотенко завітав до Кременчука та розповідав кременчужанам про революцію у сфері шкільного харчування. У рамках своїх відвідин нашого міста окремо він зустрівся з кременчуцькою молоддю — школярами та студентами ПТУ, які планують пов'язати своє життя з кулінарією.



За словами Євгена, підготовка кваліфікованих кадрів — це не менш важливий для України крок, ніж безпосередньо сам проєкт «Нове шкільне харчування». Адже для того, щоб його запровадити, потрібні професіонали, які це робитимуть і матимуть прагнення змінити ситуацію у шкільних їдальнях на краще. Тому особливу увагу він приділяє спілкуванню з підростаючим поколінням «на серйозні, професійні теми».







Кулінарний експерт дав їм цінні поради, які допоможуть майбутнім кухарям на шляху професійного становлення.

Підписатися у соціальній мережі Інстаграм на сторінки chefstalk та top50.restaurants, бо якщо 60-70% стрічки новин займатимуть страви, ти оточений кулінарною тематикою, через півроку готуватимеш у два рази краще.

Не боятися експериментувати у кулінарії, треба дивитися на страви під іншим кутом, і саме такий підхід може зробити кожного крутим кухарем. Євген зазначив, що інколи найдивніші думки у результаті можуть стати найкращими ідеями.

- Коли ви виходите за рамки того, що ви бачите, тоді кулінарія стає цікавою, - поділився своїми думками кулінарний експерт. - Скоріш за все, перші пів року ви будете готувати несмачні речі, бо коли ви виходите за рамки, ніхто не розуміє, навіщо ви це зробили. Це нічого, один, два, три рази — і все буде добре!

Аби стати кращими, важливою умовою є постійно цікавитися, вивчати щось нове. На щастя, зараз достатньо просто загуглити , в інтернеті є безліч корисної інформації.

У кожного кулінара має бути своя родзинка, «улюблена штучка», за якою його будуть впізнавати, яка слугуватиме своєрідною візитівкою.



А найголовніше — це робити те, що подобається, і любити те, що робиш, бо тоді можливо досягти чого завгодно! І це правило — універсальне, воно підходить до будь-яких професій.



Кулінарний експерт розповів присутнім, що зараз активно займається відродженням самобутньої української кухні, він знайшов спонсора (який вклав власні кошти в ідею кулінара) і 11 місяців тому відкрив власний ресторан у центрі Києва під назвою «100 років тому вперед».





Там він частує людей незвичайною українською їжею, яку адаптує до сучасних вимог: варениками з вишнею та м'ясом, маринованими кульбабами, стравою, у якій поєднуються одночасно м'ясо та риба, використовуючи у них лише українські спеції. А найоригінальнішою у меню є страва з мертвих бджіл. Ресторан Євгена Клопотенка став другим у світі, де гості можуть скуштувати таку дивину (ще один такий заклад — лише у Таїланді).



Що цікаво, у його ресторані працюють талановиті молоді люди — студенти і навіть два одинадцятикласника.







Євген спілкувався з молоддю у вільній формі, пропонував їм продегустувати спеції, перевірив їх на готовність до нових експериментів, запропонувавши з'їсти сирий буряк. Після його виступу вони мали змогу поставили йому питання, які їх цікавлять. Один сміливець запитав, чи візьме його Євген до свого ресторану на практику, і кулінар відповів «так»! Але вдача посміхнулася лише одному — усі інші, хто хотів того ж, отримали негативну відповідь.





- За два роки це перша людина, яка підняла руку й сказала «можна до вас на практику», всі інші мовчали й нічого не казали, тому його я візьму, - прокоментував Євген.



Наприкінці зустрічі з молоддю він озвучив головну думку, яку хотів донести до юнаків та дівчат:





- Я хочу, щоб в Україні були круті кухарі, але залишилася ще одна річ: треба, щоб самі кухарі хотіли стати крутими.