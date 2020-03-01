На Полтавщині ветерану війни повернули викрадені у нього ордени та медалі

Сегодня, 12:02 Просмотров: 402

Поліцейські Полтавщини повернули ветерану Другої світової війни викрадені у нього 2 ордени та 16 медалей. Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що за допомогою до правоохоронців звернулася донька ветерана. Вона повідомила, що у батька, який мешкає в Решетилівському районі, зникли його нагороди.





Невдовзі правоохоронці затримали крадія. Ним виявився раніше судимий 37-річний чоловік. Стало відомо, що він проник до будинку через пошкоджене вікно, коли господар відпочивав.





За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням до житла) Кримінального кодексу України.