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Кременчуг, Культура, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

«Залишайтеся вдома — відчуйте себе полярником»: науковці з Антарктиди звернулися до українців

Сегодня, 18:01 Просмотров: 588 Комментариев: 1

 

25-та Українська антарктична експедиція через пандемію коронавірусу не змогла змінити 24-ту, і полярникам довелося залишитися на станції «Академік Вернадський» іще

Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) записали привітання зі станції «Академік Вернадський», в якому побажали здоров'я Україні та всьому світу. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Також вони закликали всіх лишатися вдома.


- Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми в ізоляції тут цілий рік, – сказав керівник експедиції Ігор Дикий.



Полярники наголосили, що всі вони здорові та чекають на перезмінку. 25-та Українська антарктична експедиція вирушила до Антарктиди 16 березня, щоб змінити своїх колег з 24-ї експедиції, які знаходяться на станції «Академік Вернадський» вже близько року. Але через пандемію коронавірусу (зокрема, через карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки) їм довелося 20 березня повернутися до України.


 

Після повернення весь склад 25-ї експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, також всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 1

3 658
Oleg Olimp:
Сегодня, 18:22

Вам в ізоляції повний пансіон і зарплатню платять, а нам думай чим завтра дітей кормити!


+11
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