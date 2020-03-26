«Залишайтеся вдома — відчуйте себе полярником»: науковці з Антарктиди звернулися до українців

Сегодня, 18:01 Просмотров: 588 Комментариев: 1

25-та Українська антарктична експедиція через пандемію коронавірусу не змогла змінити 24-ту, і полярникам довелося залишитися на станції «Академік Вернадський» іще

Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) записали привітання зі станції «Академік Вернадський», в якому побажали здоров'я Україні та всьому світу. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Також вони закликали всіх лишатися вдома.





- Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми в ізоляції тут цілий рік, – сказав керівник експедиції Ігор Дикий.









Полярники наголосили, що всі вони здорові та чекають на перезмінку. 25-та Українська антарктична експедиція вирушила до Антарктиди 16 березня, щоб змінити своїх колег з 24-ї експедиції, які знаходяться на станції «Академік Вернадський» вже близько року. Але через пандемію коронавірусу (зокрема, через карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки) їм довелося 20 березня повернутися до України.





Після повернення весь склад 25-ї експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, також всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу.