Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.03.2020 22:00
Підтверджені:
Україна196
Кременчук0
Хворі:
Україна190
Кременчук0
Вилікувалось:
Україна1
Кременчук0
Померло:
Україна5
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

40 нових хворих на COVID-19 за добу виявили в Україні

Вчера, 22:13 Просмотров: 1 933

Вже 196 підтверджених випадків

В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація актуальна станом на сьогодні, 26 березня, на 22.00, - інформує МОЗ.


За добу виявлено 40 нових випадків. 5 людей померло.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавирус коронавірус
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