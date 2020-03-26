Кременчуг, Коронавірус / Карантин 40 нових хворих на COVID-19 за добу виявили в Україні Вчера, 22:13 Просмотров: 1 933 Вже 196 підтверджених випадків В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація актуальна станом на сьогодні, 26 березня, на 22.00, - інформує МОЗ.

За добу виявлено 40 нових випадків. 5 людей померло. 3 Автор: Євгенія Каблучка



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