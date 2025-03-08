Смачний салат із вареним буряком, апельсином та фетою
Сьогодні, 08:02
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Яскравий і корисний салат із буряком, апельсинами та сиром фета ідеально підходить як легка вечеря або гарнір до основної страви
Інгредієнти:
- 150 г руколи
- 2 апельсини
- 3 варені буряки
- 2 ст. л. кедрових горіхів (можна замінити волоськими горіхами, гарбузовим чи соняшниковим насінням)
- 100 г сиру фета
Інгредієнти для соусу:
- 3 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку або винного оцту
- 1 ст. л. меду
- 1 ч. л. гірчиці
- ¼ ч. л. солі
- Перець на смак
Приготування:
Підготовка інгредієнтів:
- Очистіть апельсини від шкірки та білої плівки, наріжте товстими шматочками, а потім смужками.
- Наріжте буряк кружальцями, потім також смужками.
- Сир фета наріжте великими кубиками.
- Кедрові горіхи підсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
Формування салату:
- Викладіть руколу на тарілку.
- Додайте буряк, апельсини, сир фета та горіхи.
Приготування соусу:
- Змішайте всі інгредієнти для соусу, ретельно збийте до консистенції емульсії.
- Полийте салат заправкою та подавайте до столу.
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