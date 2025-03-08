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Смачний салат із вареним буряком, апельсином та фетою

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 139

Яскравий і корисний салат із буряком, апельсинами та сиром фета ідеально підходить як легка вечеря або гарнір до основної страви

Інгредієнти:

  • 150 г руколи
  • 2 апельсини
  • 3 варені буряки
  • 2 ст. л. кедрових горіхів (можна замінити волоськими горіхами, гарбузовим чи соняшниковим насінням)
  • 100 г сиру фета

Інгредієнти для соусу:

  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку або винного оцту
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ч. л. гірчиці
  • ¼ ч. л. солі
  • Перець на смак

Приготування:

Підготовка інгредієнтів:

  • Очистіть апельсини від шкірки та білої плівки, наріжте товстими шматочками, а потім смужками.
  • Наріжте буряк кружальцями, потім також смужками.
  • Сир фета наріжте великими кубиками.
  • Кедрові горіхи підсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.

Формування салату:

  • Викладіть руколу на тарілку.
  • Додайте буряк, апельсини, сир фета та горіхи.

Приготування соусу:

  • Змішайте всі інгредієнти для соусу, ретельно збийте до консистенції емульсії.
  • Полийте салат заправкою та подавайте до столу.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти салати
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