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Трояндочки з м'ясом: апетитна випічка, яка вдається з першого разу

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 212

 

Складові:

Для тіста:

Молоко — 100 мл

Цукор — 2 ст. л.

Дріжджі — 6 г (свіжі) або 3 г (сухі)

Вершкове масло — 75 г (розтоплене)

Яйце — 1 шт.

Сметана — 80 г

Борошно — 480 г

Сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

Фарш (будь-який на ваш смак) — 450 г

Варена картопля — 3 шт.

Цибуля — 2 шт.

Оливкова олія — 4 ст. л.

Сіль, чорний перець, паприка, коріандр — за смаком.

  • У теплому молоці розчиніть цукор та дріжджі. Залишіть на 5-7 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додайте в суміш розтоплене вершкове масло, сметану, яйце, сіль і добре перемішайте. Поступово введіть борошно і замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте рушником тісто і залиште в теплому місці на годину для підйому.
  • Наріжте варену картоплю кубиками, а цибулю — дрібними шматочками. Змішайте фарш з картоплею, цибулею, оливковою олією та спеціями. Добре перемішайте, щоб начинка стала однорідною.
  • Розділіть тісто на кульки розміром із невеликий кулачок. Розкачайте кожну кульку в круглий пласт. Зробіть кілька паралельних надрізів по краю тіста (залишаючи центр цілим). Викладіть трохи начинки в центр кола, загорніть краї тіста навколо начинки, формуючи «трояндочку».
  • Змастіть верх «трояндочк» яєчним жовтком для золотистої скоринки. За бажання посипте кунжутом.
  • Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте «трояндочки» протягом 35 хвилин до золотистого кольору.
  • Готові «трояндочки» можна подавати з улюбленим соусом: сметанним, часниковим чи томатним.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: випічка рецепти
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