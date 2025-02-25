Трояндочки з м'ясом: апетитна випічка, яка вдається з першого разу
Сьогодні, 07:00
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Складові:
Для тіста:
Молоко — 100 мл
Цукор — 2 ст. л.
Дріжджі — 6 г (свіжі) або 3 г (сухі)
Вершкове масло — 75 г (розтоплене)
Яйце — 1 шт.
Сметана — 80 г
Борошно — 480 г
Сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
Фарш (будь-який на ваш смак) — 450 г
Варена картопля — 3 шт.
Цибуля — 2 шт.
Оливкова олія — 4 ст. л.
Сіль, чорний перець, паприка, коріандр — за смаком.
- У теплому молоці розчиніть цукор та дріжджі. Залишіть на 5-7 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додайте в суміш розтоплене вершкове масло, сметану, яйце, сіль і добре перемішайте. Поступово введіть борошно і замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте рушником тісто і залиште в теплому місці на годину для підйому.
- Наріжте варену картоплю кубиками, а цибулю — дрібними шматочками. Змішайте фарш з картоплею, цибулею, оливковою олією та спеціями. Добре перемішайте, щоб начинка стала однорідною.
- Розділіть тісто на кульки розміром із невеликий кулачок. Розкачайте кожну кульку в круглий пласт. Зробіть кілька паралельних надрізів по краю тіста (залишаючи центр цілим). Викладіть трохи начинки в центр кола, загорніть краї тіста навколо начинки, формуючи «трояндочку».
- Змастіть верх «трояндочк» яєчним жовтком для золотистої скоринки. За бажання посипте кунжутом.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте «трояндочки» протягом 35 хвилин до золотистого кольору.
- Готові «трояндочки» можна подавати з улюбленим соусом: сметанним, часниковим чи томатним.
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