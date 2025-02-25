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У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів II (-) групи крові

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 154

Здати кров можна з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів II (-) групи крові. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний» 24 лютого. 

Вказано, що здати кров можна з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код. 

Які є правила для донорів: 

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити. 

Фахівці медзакладу просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.

— Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.

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Автор: Телеграф
Теги: донорство кров
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