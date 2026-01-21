ГО "Захист держави"
Споживач, Полтавщина, Відключення світла

«Полтаваобленерго» запускає додаткові телефони для консультацій щодо відключень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 593

Телефони працюватимуть з 7.30 до 20.00 з понеділка по п’ятницю

У Полтавській області запрацюють додаткові телефони для консультацій щодо відключень електроенергії. АТ «Полтаваобленерго» поновлює їхню роботу з 21 січня. Про це повідомили в компанії.

Зважаючи на складну ситуацію в енергосистемі регіону, енергетики відновлюють роботу 28 додаткових телефонних ліній в усіх об’єднаних філіях та дільницях товариства. За цими номерами споживачі зможуть отримати роз’яснення та консультації щодо відключень електроенергії, йдеться в дописі.

Телефони працюватимуть з 7.30 до 20.00 з понеділка по п’ятницю.

У разі застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) додаткові телефонні лінії працюватимуть і у вихідні дні в тому ж часовому режимі — з 7.30 до 20.00.

Перелік номерів додаткових телефонів опублікували на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго».

Телефони філій і дільниць у Кременчуцькому районі

  • Кременчуцька об’єднана філія — 095 28 24 167;
  • Великокохнівська дільниця (колишній Кременчуцький район) — 095 28 22 197;
  • Глобинська дільниця (колишній Глобинський район) — 066 85 00 026;
  • Кобеляцька дільниця (колишній Кобеляцький район) — 066 85 00 128;
  • Козельщинська дільниця (колишній Козельщинський район) — 066 85 00 131;
  • Горішньоплавнівська дільниця (колишній Комсомольський район) — 066 85 00 140;
  • Семенівська дільниця (колишній Семенівський район) — 066 85 00264;
Автор: Телеграф
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх