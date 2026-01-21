«Полтаваобленерго» запускає додаткові телефони для консультацій щодо відключень

Телефони працюватимуть з 7.30 до 20.00 з понеділка по п’ятницю

У Полтавській області запрацюють додаткові телефони для консультацій щодо відключень електроенергії. АТ «Полтаваобленерго» поновлює їхню роботу з 21 січня. Про це повідомили в компанії.

Зважаючи на складну ситуацію в енергосистемі регіону, енергетики відновлюють роботу 28 додаткових телефонних ліній в усіх об’єднаних філіях та дільницях товариства. За цими номерами споживачі зможуть отримати роз’яснення та консультації щодо відключень електроенергії, йдеться в дописі.

Телефони працюватимуть з 7.30 до 20.00 з понеділка по п’ятницю.

У разі застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) додаткові телефонні лінії працюватимуть і у вихідні дні в тому ж часовому режимі — з 7.30 до 20.00.

Перелік номерів додаткових телефонів опублікували на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго».

Телефони філій і дільниць у Кременчуцькому районі