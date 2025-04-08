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Споживач, Україна, Світ

До України могли потрапити токсичні авокадо з Перу — виявили перевищення кадмію

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 230

 Партія плодів, у якій зафіксували небезпечну речовину, прибувала з Нідерландів — Держпродспоживслужбу попередили

Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) повідомила, що до України з-за кордону могли завезти авокадо з перевищенням норми токсичного кадмію. Про це стало відомо з офіційного сповіщення, оприлюдненого на сайті системи.

Що сталося

Під час перевірки зразків авокадо 28 березня було виявлено, що вміст кадмію становить 0,1 мг/кг, що вдвічі перевищує допустиму норму (0,05 мг/кг). Країна походження — Перу, а небезпечну партію виявили у Нідерландах, звідки її могли переправити в інші країни ЄС, зокрема й в Україну.

Ступінь небезпеки — серйозний, наголошують у системі RASFF.

3 квітня влада Нідерландів передала інформацію українській стороні. Як правило, подібні повідомлення надходять до Держпродспоживслужби, яка має забезпечити виявлення і вилучення небезпечної продукції з ринку.

Чим небезпечний кадмій

Сам по собі метал кадмій практично нешкідливий. Небезпечними є його сполуки, особливо ті, які розчиняються у воді. Такі речовини можуть потрапити в організм через стравохід або органи дихання. При попаданні в організм, речовини кадмію завдають шкоди травній та дихальній системам, а також вражають нервову систему. Кадмій має властивість накопичуватись у печінці, нирках, підшлунковій залозі, селезінці та кістках, він має канцерогенний потенціал.

Нагадаємо, що у 2023 році до України вже потрапляли авокадо з перевищенням вмісту кадмію.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: tengrinews.kz
Теги: авокадо
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