«Скоріш за все, залишиться 1,68 грн»: Шмигаль розповів про тариф на електроенергію з 1 квітня

Але це не означає, що не буде змін у майбутньому, заявив прем’єр
Тариф на електроенергію для населення у квітні, скоріш за все буде незмінним - 1,68 грн за кВт*год. Про це прем’єр-міністр Дпенис Шмигаль розповів на прес-конференції з нагоди року роботи уряду.
Та, за його словами, це не означає, що змін не буде в майбутньому.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила постанову, якою доручила уряду розробити заходи щодо врегулювання комунальних тарифів. Зокрема, йшлося й про повернення пільгового тарифу на електроенергію при споживанні до 100 кВт. Та наразі про дії уряду в цьому напрямку не повідомляється.
Раніше пільговий тариф (при споживанні до 100 кВт) складав 90 коп, тепер уся електроенергія для населення – 1,68 грн за кВт*год.