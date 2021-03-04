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Споживач

«Скоріш за все, залишиться 1,68 грн»: Шмигаль розповів про тариф на електроенергію з 1 квітня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 196 Коментарів: 1

Але це не означає, що не буде змін у майбутньому, заявив прем’єр

Тариф на електроенергію для населення у квітні, скоріш за все буде незмінним - 1,68 грн за кВт*год. Про це прем’єр-міністр Дпенис Шмигаль розповів на прес-конференції з нагоди року роботи уряду.

 

«Це питання зараз обговорюється в Міністерстві енергетики. Скоріш за все, тариф для населення залишиться 1,68 грн за кВт*год», - сказав прем’єр, відповідаючи на питання, якою буде ціна на електроенергію для населення після 1 квітня.

 

Та, за його словами, це не означає, що змін не буде в майбутньому.

 

«Ціни змінюються. Вони можуть мати тенденцію до зростання або зниження. Будь-який товар повинен мати ринкову ціну», - пояснив Шмигаль.

 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила постанову, якою доручила уряду розробити заходи щодо врегулювання комунальних тарифів. Зокрема, йшлося й про повернення пільгового тарифу на електроенергію при споживанні до 100 кВт. Та наразі про дії уряду в цьому напрямку не повідомляється.


Рада доручила уряду врегулювати тарифи на комуналку та «покращити» субсидії

 

Раніше пільговий тариф (при споживанні до 100 кВт) складав 90 коп, тепер уся електроенергія для населення – 1,68 грн за кВт*год.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: електроенергія тариф світло
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Коментарі: 1

162
evgeniys:
Сьогодні, 18:17

Будь-який товар повинен мати ринкову ціну», - пояснив Шмигаль.
а будь-яка робота теж повина мати ринкову ціну....


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