Судитимуть серійного викрадача автівок з Горішніх Плавнів. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.
Так, у період з серпня по листопад минулого року зловмисник викрав 5 машин. Не гребував він і просто «обнести» автівки. Брав акумулятори, магнітоли, відеореєстратори та інше.
Дії особи правоохоронцями кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжка, поєднана з проникненням, вчинені повторно).
Наразі прокуратура направила обвинувальний акт до суду.