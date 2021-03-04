Судитимуть серійного викрадача автівок з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 295

Чоловік не гребував і просто обікрасти машину

Судитимуть серійного викрадача автівок з Горішніх Плавнів. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.





«За даними слідства, чоловік вночі шляхом підбору ключа проникав усередину автомобілів, припаркованих поблизу під’їздів будинків, пошкоджував захисну панель замка запалювання та, з’єднуючи між собою дроти запалювання, заводив двигун і на викраденому авто залишав місце події», - розповідають у прокуратурі.

Так, у період з серпня по листопад минулого року зловмисник викрав 5 машин. Не гребував він і просто «обнести» автівки. Брав акумулятори, магнітоли, відеореєстратори та інше.





Дії особи правоохоронцями кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжка, поєднана з проникненням, вчинені повторно).



Наразі прокуратура направила обвинувальний акт до суду.