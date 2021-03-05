У ЦНАПі можна отримати направлення на отримання протезно-ортопедичних виробів

З 1 березня у головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14, каб.14) щосереди та щочетверга спеціалісти управлінь соціального захисту населення проводять прийом громадян для оформлення направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами, а саме:
Обслуговування громадян проводиться за графіком:
Також щодня у головному офісі ЦНАП можна отримати детальну інформацію та консультацію з питань оформлення та призначення усіх соціальних допомог, гарантованих державою, у тому числі житлових субсидій, допомог сім’ям з дітьми, надання пільг та компенсацій, матеріальної допомоги, та інших питань сфери соціального захисту населення.
Враховуючи карантинні обмеження та з метою недопущення скупчення людей, консультування та прийом у ЦНАП проводиться виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Телефонуйте: 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06.