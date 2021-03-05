У ЦНАПі можна отримати направлення на отримання протезно-ортопедичних виробів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 476

Інформацію можна дізнатися за контактими телефонами та на сайті

З 1 березня у головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14, каб.14) щосереди та щочетверга спеціалісти управлінь соціального захисту населення проводять прийом громадян для оформлення направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами, а саме:

протезно-ортопедичними виробами, в тому числі ортопедичним взуттям;

спеціальними засобами для самообслуговування та догляду;

засобами для пересування;

допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблями та оснащеннями;

спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Обслуговування громадян проводиться за графіком:

Управління соціального захисту населення Автозаводського району – середа,

Управління соціального захисту населення Крюківського району – четвер.





Також щодня у головному офісі ЦНАП можна отримати детальну інформацію та консультацію з питань оформлення та призначення усіх соціальних допомог, гарантованих державою, у тому числі житлових субсидій, допомог сім’ям з дітьми, надання пільг та компенсацій, матеріальної допомоги, та інших питань сфери соціального захисту населення.





Враховуючи карантинні обмеження та з метою недопущення скупчення людей, консультування та прийом у ЦНАП проводиться виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Телефонуйте: 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06.