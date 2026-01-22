До програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» долучились АТБ, «Таврія В», «Дивоцін» та «ЛотОК»

Розрахуватися коштами «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» тепер можна ще в чотирьох мережах
До програм розрахунків «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» долучилися ще чотири торговельні мережі — АТБ, «Таврія В», «Дивоцін» та «ЛотОК». Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Відтепер у цих торговельних мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів), розрахувавшись коштами «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку».
Найближчим часом до програми також планують приєднатися мережі «Епіцентр» та «Рукавичка».
Водночас громадянам нагадують, що 1000 гривень «Зимової підтримки» необхідно використати до 30 червня 2026 року. Невикористані кошти після цієї дати повернуть до державного бюджету.
Нагадаємо, що з 18 грудня до програми долучилися 5 торгівельних мереж: Auchan, SPAR, VARUS, Torba та «Сімі23». Раніше учасниками програми стали мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько».
