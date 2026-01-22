До програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» долучились АТБ, «Таврія В», «Дивоцін» та «ЛотОК»

Розрахуватися коштами «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» тепер можна ще в чотирьох мережах