Полтавщина

На Полтавщині утримається морозна погода: прогноз на 23–25 січня

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 0

 

На Полтавщині 23–25 січня очікується морозна погода з ожеледицею, наприкінці періоду можливий невеликий сніг

Упродовж 23–25 січня на Полтавщині збережеться холодна зимова погода без істотних опадів, лише наприкінці періоду можливий невеликий сніг. Про це повідомляють синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.

У четвер, 23 січня, в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 8–13 градусів морозу, вдень—5–10 градусів морозу.
У Полтаві вночі прогнозують 11–13° морозу, вдень—6–8° морозу.

У пʼятницю, 24 січня, погодні умови істотно не зміняться: хмарно з проясненнями, без опадів. На окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі знизиться до 10–15нижче нуля, вдень—5–10 градусів морозу.

У суботу, 25 січня, буде хмарно, місцями прогнозують невеликий сніг. Ожеледиця на дорогах збережеться. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі—10–15 градусів морозу, вдень—5–10 нижче нуля.

Жителям області радять бути уважними на дорогах та враховувати складні погодні умови під час поїздок.

Автор: Катерина Животовська
