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Лини для Марії, поклик з могили та анатомія океану: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 149

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Сергій Осока «Три лини для Марії»

Кожна новела Сергія Осоки — це маленька велика історія простої людини, яку, можливо, ніхто б і не помітив на цій землі, якби не уважний майстер слова. Бо він не просто пише, а створює тривимірну картину людського життя: здається можна прислухатися і почути, як шелестить очерет, сплескує риба в ставку, як падають яблука, риплять старі двері… А ще можна відчути запахи — то густі й щільні, аж забиває памороки, то легкі й прозорі, як аромат квітки. Десь у цьому 3D форматі можна побачити людину, з усіма її недоліками та перевагами.

Саймон Бекет «Поклик з могили. Четверте розслідування»

Вісім років тому команда судмедексперта Девіда Гантера знайшла на болоті тіло підлітка. Усі були впевнені, що це одна з трьох жертв психопата та серійного вбивці Джерома Монка. Залишилося знайти ще два тіла, однак пошуки припинили, коли обвинувачений опинився за ґратами.

Проте згодом Монк утік із в’язниці й тепер полює на всіх, хто займався його пошуками. Тим часом до Девіда, який і сам у небезпеці, звертається по допомогу Софі Келлер, що також працювала з командою пошуковців.

  

 

 

Джулія Ротман «Анатомія океану. Неймовірні місця та частини світу, сховані під водою»

Світовий океан ховає в собі багато таємниць. Його населяють неймовірні форми життя, які часом не мають нічого спільного з організмами суходолу. Деякі з них людство вже встигло дослідити, про інші поки мало що відомо.

У цій книжці зібрані головні знання про мешканців усіх океанів і узбереж, як влаштовані їхні організми, про те, як функціонує підводний світ. А ще в цій книжці дуже красиві, яскраві ілюстрації.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: 18000.com.ua
Теги: книги бібліотека
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