Лини для Марії, поклик з могили та анатомія океану: що кременчужанам почитати на вихідних

Саймон Бекет «Поклик з могили. Четверте розслідування»

Вісім років тому команда судмедексперта Девіда Гантера знайшла на болоті тіло підлітка. Усі були впевнені, що це одна з трьох жертв психопата та серійного вбивці Джерома Монка. Залишилося знайти ще два тіла, однак пошуки припинили, коли обвинувачений опинився за ґратами.

Проте згодом Монк утік із в’язниці й тепер полює на всіх, хто займався його пошуками. Тим часом до Девіда, який і сам у небезпеці, звертається по допомогу Софі Келлер, що також працювала з командою пошуковців.