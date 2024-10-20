На Полтавщині ППО збивала безпілотники — Повітряні сили

Ударні БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу запускали з російських міст Єйськ та Приморсько-Ахтарськ
У Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники. Станом на 10.00 20 жовтня військові збили загалом 31 БпЛА у 12 областях України. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Ударні БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу запускали з російських міст Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.