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На Полтавщині ППО збивала безпілотники — Повітряні сили

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 282

Ударні БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу запускали з російських міст Єйськ та Приморсько-Ахтарськ

У Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники. Станом на 10.00 20 жовтня військові збили загалом 31 БпЛА у 12 областях України. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. 

— 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Два ворожих БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі, — йдеться у повідомленні. 

Ударні БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу запускали з російських міст Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня. 

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Автор: Телеграф
Теги: БПЛА ППО
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