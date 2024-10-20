На Полтавщині ППО збивала безпілотники — Повітряні сили

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Ударні БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу запускали з російських міст Єйськ та Приморсько-Ахтарськ

У Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники. Станом на 10.00 20 жовтня військові збили загалом 31 БпЛА у 12 областях України. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

— 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Два ворожих БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі, — йдеться у повідомленні.

Ударні БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу запускали з російських міст Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.