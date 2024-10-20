Прикмети: зріст 150-160 см, худорлявої статури, волосся середньої довжини, світло-коричневого кольору
Кременчуцькі правоохоронці розшукують 14-річного Богдана Булкота, який з 18 жовтня близько 10.00 перестав повідомляти рідним про своє місцеперебування. До поліції рідні хлопчика звернулись 19 жовтня приблизно о 21.00. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Прикмети: зріст 150-160 см, худорлявої статури, волосся середньої довжини, світло-коричневого кольору. Був одягнений у куртку з капюшоном темно-синього кольору, спортивні штани чорного кольору та білі кросівки.
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