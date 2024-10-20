Кременчуцька студентка стала призеркою на Міжнародній виставці винаходів «INOVA»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 236

Раніше дівчина вже розповідала про мету своєї роботи — дослідження переробки ціанобактерії у біопаливо, у біодобриво та біогаз

Кременчуцька студентка Марія Плахотна здобула срібну медаль на Міжнародній виставці винаходів «INOVA». Марія досліджує раціональне використання ціанобактерій. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.

Додамо, що раніше дівчина вже розповідала про мету своєї роботи — дослідження переробки ціанобактерії у біопаливо, у біодобриво та біогаз. Нині випускниця ліцею № 10 навчається у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.

«INOVA» — це один із найдавніших наукових івентів, що традиційно відбувається у хорватському Загребі.

Нагадаємо, кременчуцька ліцеїстка Марія Плахотна стала переможницею МАНу одразу у двох секціях.