Вночі у Полтавській області очікуються заморозки

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 89

Вночі 20 жовтня на Полтавщині очікуються заморозки в повітрі 0-5º. Оголошено IІ рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Що значить помаранчевий рівень небезпечності

II рівень — Погодні умови небезпечні — несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У гідрометеорологічному центрі рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Нагадаємо, навіть із настанням заморозків світло українцям не вимикатимуть. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише Уніан.