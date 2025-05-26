«Аврора» стала найбільшим роботодавцем Полтавщини: у мережі працює понад 12 тисяч людей

Мережа магазинів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») стала найбільшим роботодавцем Полтавської області. Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот», яка проаналізувала фінансову звітність компаній до Держстату.
У компанії працюють 12 536 людей. За рік мережа збільшила кількість працівників на 5,7%.
«Аврора» — відома мережа магазинів товарів щоденного попиту, яка активно розширюється не лише в межах області, а й по всій Україні.
Найбільшим роботодавцем у країні залишається «Укрзалізниця», яка має 178 616 працівників.
Торік «Аврора» також була найбільшим роботодавцем області.
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