«Аврора» стала найбільшим роботодавцем Полтавщини: у мережі працює понад 12 тисяч людей

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 405

Компанія збільшила штат майже на 6% за рік

Мережа магазинів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») стала найбільшим роботодавцем Полтавської області. Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот», яка проаналізувала фінансову звітність компаній до Держстату.

У компанії працюють 12 536 людей. За рік мережа збільшила кількість працівників на 5,7%.

«Аврора» — відома мережа магазинів товарів щоденного попиту, яка активно розширюється не лише в межах області, а й по всій Україні.

Найбільшим роботодавцем у країні залишається «Укрзалізниця», яка має 178 616 працівників.

Торік «Аврора» також була найбільшим роботодавцем області.