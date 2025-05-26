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Хто з осіб з інвалідністю має пройти повторний огляд, щоб не втратити статусу та пенсійних виплат — МОЗ

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 41 Коментарів: 1

 

Частина громадян, яким було призначено групу інвалідності, мають пройти нове оцінювання, аби підтвердити фізичні обмеження

В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи — це сучасний підхід, який дозволяє комплексно визначити, як стан здоров’я впливає на життя людини. Така оцінка є необхідною для продовження або перегляду статусу інвалідності, а також для призначення індивідуальної програми реабілітації. Вже восени цього року деякі з громадян, які отримують пенсію по інвалідності, можуть її втратити, якщо не підтвердять свій статус. Йдеться про українців, яким призначено II або III групу інвалідності.

Відповідне повідомлення Міністерства охорони здоров’я опубліковане на Урядовому порталі.

Як зазначається у публікації МОЗ, від початку квітня частина громадян, яким було призначено групу інвалідності, мають пройти нове оцінювання, аби підтвердити фізичні обмеження.

Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк.

Йдеться про чоловіків з II або III групою інвалідності віком від 25 до 60 років. Ця категорія громадян зобов’язана пройти оцінювання повсякденної функціональності до 1 листопада 2025 року. Щоправда, така перевірка обов’язкова лише для тих громадян, які не проходили повторний медичний огляд у період з 2022 по 2024 рік включно.

Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Це не стосується:

  • людей, яким інвалідність була встановлена пізніше — вже у 2025 році — і строк її перегляду ще не настав;
  • людей з безстроковим статусом інвалідності;
  • військовослужбовців, осіб цивільного захисту — для них діють окремі підходи.

Також серед винятків:

  • люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;
  • пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Як підготуватись до оцінювання

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікуючий лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Нова система оцінювання повсякденного функціонування — це частина комплексної реформи, яка ставить у центр саме людину, а не процедуру. Оцінювання проводиться прозоро. Уся інформація зберігається в електронній системі.

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Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли його доведеться проходити

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Автор: Віктор Крук
Теги: МОЗ особи з інвалідністю оцінювання пенсія по інвалідності
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Коментарі: 1

1 447
evil:
Сьогодні, 10:09

Щоправда, така перевірка обов’язкова лише для тих громадян, які не проходили повторний медичний огляд у період з 2022 по 2024 рік включно.

 

Тут написано шо до тих хто купив Інвалідність з 2022 по 2025 претензій не висувають. В Кременчуці лише таких 5 тисяч озвучували цифру. Квартальні ідараси. Інших слів немає.

Глави МСЕК які виписували фіктивні інвалідності є. Причин для пересмотру всіх інвалідностей 2022-2025 як сумнівних виходить шо немає. І ці всі фіктивні інваліди ще й не гребують отримувати пенсії. Тягар на бюджет ніхто не рахує. Кончені квартальні бляді!


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