Розмір середніх зарплат в Україні перевищив довоєнні — вони ростуть через дефіцит працівників

Вчора, 22:00 Переглядів: 145

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ), які опубліковані 6 січня.

— Зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними Державної служби статистики України, у III кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% у річному вимірі, порівняно з відповідним періодом попереднього року, а реальні — на 14,2%, – повідомляють у звіті НБУ.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення Росії в Україну). Середня зарплата штатних працівників зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% — до 21 946 грн. Це вище на 56,6% порівняно із передвоєнним 2021 роком (14 014 грн).

Зокрема, в ІТ-працівників вони зросли більш ніж на 45%, у сфері торгівлі — більш ніж на 30%, а у спеціалістів із нерухомості й фінансів — більш ніж на 20%.

За попередніми оцінками НБУ, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року. Однак споживча інфляція зростала торік швидше за зарплату — у листопаді зростання інфляції прискорилось до 11,2% р/р, що значно більше від прогнозів НБУ, а також від інфляційної цілі (5%). Нагадаємо, у 2022 році інфляція в Україні сягнула 26,6%, а у 2023 — 5%.

Середня зарплата в Україні у третьому кварталі зросла до майже 22 тисяч гривень — Держстат

Нагадаємо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. За даними Мінфіну, у центральних державних органах вона становила 62 тис. Грн, а на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.