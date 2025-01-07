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На Полтавщині встановили особу дівчини, яка в соцмережі негативно висловлювалась щодо України

Вчора, 21:20 Переглядів: 361 Коментарів: 1

 

Поліцейські виявили особу 15-річної дівчини під час моніторингу соцмереж

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили в одному із місцевих пабліків відеозапис, на якому невідома дівчина негативно висловлювалась щодо України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Правоохоронці швидко встановили особу дівчини - нею виявилась 15-річна полтавка. Дівчина вже публічно вибачилася за свою поведінку. Проте, працівники поліції та СБУ з’ясовують мотиви такого вчинку.

Також працівники ювенальної превенції вирішують питання щодо притягнення до юридичної відповідальності батьків неповнолітньої.

Нагадаємо, на Полтавщині співробітники Служби безпеки України викрили жінку, яка публікувала в інтернеті місця базування військовослужбовців Збройних сил України. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини соцмережі
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Коментарі: 1

1 364
evil:
Вчора, 21:46

Ясно понятно. В нас лише лушпиння ловлять.

Вже Еспрессо тицяє носом правоохоронні органи на співпрацю з ворогом місцевого народного депутата, місцевого бізнесу та місцевого мера. Та цього не видно. Лушпиння ловлять. А здоровенні кабани недосяжні. Тут два висновки.  Або яєць немає. Або кришують. 


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