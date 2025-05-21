На Полтавщині є дефіцит донорської крові — ДонорUA

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Загалом крові від донорів не вистачає у 17 областях країни, повідомили в організації

У Полтавській області наразі спостерігається дефіцит донорської крові 1 (–). Про це повідомили у системі рекрутингу та управління донорами крові ДонорUA 20 травня.

Загалом крові від донорів не вистачає у 17 областях країни, повідомили в організації.

Додамо, що здати кров у Кременчуці можна на станції переливання крові за адресою: вул. Івана Мазепи, 8 із 8.00 до 13.00.

Напередодні потенційним донорам не можна:

їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями. Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.