На Полтавщині людина загинула від отруєння — ДСНС

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Увечері 19 травня в Кобеляках на вулиці Григорія Китастого стався нещасний випадок. Близько 19.00 місцевий житель загинув від отруєння невідомою речовиною. Про це стало відомо з офіційного зведення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 травня.

На місце події рятувальників не викликали, обставини отруєння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на початку року у селі Бобрівник, що в Полтавському районі, зафіксований випадок отруєння невідомою речовиною. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.