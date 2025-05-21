На Полтавщині людина загинула від отруєння — ДСНС

Увечері 19 травня в Кобеляках на вулиці Григорія Китастого стався нещасний випадок. Близько 19.00 місцевий житель загинув від отруєння невідомою речовиною. Про це стало відомо з офіційного зведення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 травня.
На місце події рятувальників не викликали, обставини отруєння встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на початку року у селі Бобрівник, що в Полтавському районі, зафіксований випадок отруєння невідомою речовиною. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.