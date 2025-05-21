Вакансії тижня у Кременчуці: від зварювальника до бухгалтера

Актуальні пропозиції роботи для фахівців, різноробів, водіїв і не тільки
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» зібрала для вас найактуальніші вакансії в місті. У підбірці — пропозиції для людей з різним досвідом: як для кваліфікованих працівників, так і для тих, хто шукає підробіток або роботу без досвіду.
Робітничі спеціальності та обслуговування
- Зварювальник — АТ «Вепр», вул. Київська, 64. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, відсутність шкідливих звичок. Тел. (068-67) 9-69-69.
- Різнороб — вакансії у різних сферах, у т. ч. на будівництво, в АТ «Вепр» та в пивний бар. Тел. (09-63) 93-54-66, 0-66-886-28-83, 0-67-532-87-80, 0-68-679-69-69.
- Різнороб (вахта) — Кременчуцький рейкозварювальний поїзд Укрзалізниці. З/п від 20 000 грн + добові. Тел. (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.
- Слюсар-різноробочий на будівництво. Тел. (067-53) 2-87-80.
- Сантехнік / підсобний сантехнік — роботи з монтажу систем, робота в бригаді. Тел. (097-54) 5-71-54.
Торгівля та харчування
- Продавець, кухар, м’ясник, посудомийниця, прибиральниця, помічник кухаря, кулінар — усі вакансії в магазині «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
- Працівники в пивний бар — бармен, обслуговуючий персонал, стажування. Тел. (063-05) 1-67-25, 0-95-586-56-77.
Охорона
- Охоронники (вахта) — 14/14, проїзд та проживання коштом фірми, з/п 400–600 грн/доба. м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 4. Тел. (09-66) 59-56-89, 0-95-427-70-98.
- Охоронник (АТ «Вепр») — постійна робота, відсутність шкідливих звичок. Тел. (068-67) 9-69-69.
- Контролер на автостоянку — центр міста, доба через три, з/п 6000–7000 грн/міс. Тел. (09-37) 39-56-54.
Адміністративні та офісні вакансії
- Головний бухгалтер — до закладу освіти, з досвідом у бюджетній сфері. Тел. (067-70) 6-53-78.
- Менеджер з персоналу — транспортна компанія. Тел. (067-54) 2-63-45.
- Інженер-механік — АТ «Вепр», постійна робота, вимоги як до зварювальника. Тел. (068-67) 9-69-69.
- Технолог — швейне виробництво, м. Горішні Плавні, соцгарантії, з/п 20 000 грн + KPI. Тел. (067-40) 2-07-77.
Робота по господарству
- Домогосподарка — у приватний будинок, самотній господар, без шкідливих звичок. Тел. (068-55) 9-44-09.
- Помічниця для посадки та прополки городу — приватний сектор. Тел. (09-81) 78-78-68.
- Прибиральниця-санітарка — 3–4 роб. дні/тиждень, з/п 10 000–12 000 грн. Тел. (09-87) 42-49-32.
Водії
- Водій категорій С, Е — по Україні. Тел. (067-54) 2-63-45.
Швейна справа
- Швачка — ательє. Тел. (09-66) 18-64-18.
Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
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