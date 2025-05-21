На Полтавщині судили чоловіка, який купив своєму синові фейкову довідку про бронювання

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 214

Обвинувачений почув на вулиці розмову двох чоловіків про бронювання і попросив у них допомоги

На Полтавщині судили чоловіка, який купив своєму синові підробну довідку про бронювання. Про це стало відомо із вироку Чорнухинського районного суду від 15 травня.

У матеріалах справи зазначено, що син обвинуваченого минулої осені отримав повістку на військову службу. Тож батько вирішив допомогти синові уникнути мобілізації шляхом фейкового бронювання.

На вулиці він випадково почув, як двоє чоловіків розмовляли про бронювання, тож він вирішив звернутися до них за допомогою. Один із чоловіків пообіцяв допомогти й сказав, що для цього йому потрібні копії паспорта, ідентифікаційного коду та військово-облікового документа. Обвинувачений з'їздив додому, привіз усі необхідні документи й домовився зустрітися за три дні.

Зустрівшись знову, обвинувачений передав чоловікові 15 тисяч гривень, а той йому — довідку «Щодо повідомлення про бронювання військовозобов'язаного», видану Інститутом свинарства й агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Далі обвинувачений відвіз документи своїй колишній дружині, а потім — у ТЦК у Чорнухах, де, ймовірно, і перебував на обліку його син.

На суді чоловік провину визнав та підтвердив усі факти, описані у матеріалах справи. Свої дії аргументував тим, що хотів врятувати сина від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 358 (використання завідома підробного документа) Кримінального кодексу України й призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. Кпім того, обвинувачений має також сплатити 12 тисяч 700 гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Полтавщині співробітники Служби безпеки України розслідують справу незаконного бронювання працівників: фігурували у ній і підприємства із Кременчука.