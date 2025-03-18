У ніч на 18 березня Україну атакували 137 ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 155

Українська протиповітряна оборона збила 63 російських безпілотників, ще 64 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 18 березня (із 19.00 16-го березня) російські війська атакували Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

64 ворожі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Нагадаємо, сьогодні вранці Полтавщини обласна військова адміністрація повідомило про, що на території Лубенського району внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджені два будинки та одне нежитлове приміщення.

У лютому росіяни зменшили кількість ракетних ударів по Україні, але використали рекордну кількість дронів

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що у лютому 2025 року було помічено зниження кількості російських ракетних ударів по Україні – як масованих, так і одиночних. Загалом російські війська застосували 99 ракет різного типу та призначення. А ось що стосується використання інших засобів ураження, дронів та баражуючих боєприпасів – тут армія країни-агресора пішла на рекорд.

Ми зробили репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» - підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває»