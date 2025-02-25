Вночі Росія атакувала 213-ма дронами та 7 ракетами: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 204

Про руйнування не повідомляють

У ніч на 25 лютого російські війська здійснили масовану атаку по території України. Противник запустив 213 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітаторів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також 7 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Відбиттям атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 підтверджене знищення 6 крилатих ракет Х-101 та 133 ударних дронів. Збиття зафіксовані у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

79 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Попри ефективну роботу сил ППО, постраждали Київська та Житомирська області. Інформація про руйнування та жертв уточнюється.

Як повідомили у пресслужбі 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії, її мобільні вогневі групи вночі знищили два дрони-камікадзе.