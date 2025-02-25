Кременчужанка Анна Алляйн оголилась під Бундестагом

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 719 Коментарів: 2

23 лютого, коли у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, кременчуцька активістка руху Femen Анна Алляйн влаштувала монопротест проти нацистів. Про це повідомили на сайті Femen.

На виборах до німецького Бундестагу, за попередніми офіційними даними, очікувано переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» прийшла другою, показавши найкращий результат у своїй історії. Лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Олафа Шольца посіла третє місце з найгіршим результатом в історії.

Нагадаємо, що у 2022 році оголена Алляйн на столичному вокзалі закликала українців зберігати спокій.