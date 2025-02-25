Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Україна, Світ

Кременчужанка Анна Алляйн оголилась під Бундестагом

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 719 Коментарів: 2

 Так рух Femen протестував проти нацизму

23 лютого, коли у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, кременчуцька активістка руху Femen Анна Алляйн влаштувала монопротест проти нацистів. Про це повідомили на сайті Femen.

 

На виборах до німецького Бундестагу, за попередніми офіційними даними, очікувано переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» прийшла другою, показавши найкращий результат у своїй історії. Лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Олафа Шольца посіла третє місце з найгіршим результатом в історії.

Нагадаємо, що у 2022 році оголена Алляйн на столичному вокзалі закликала українців зберігати спокій.

ПО ТЕМІ:

Кременчужанка оголилася на підтримку жінок в Польщі
Від мрії до реальності: кременчуцька секстремістка Анна Алляйн влаштувала голий протест до Дня Гідності та Свободи
Кременчужанка Анна Алляйн видерлась на сцену «Міс Україна 2017» у образі голого ведмедика
Суддя самоусунулася від розгляду справи оголеної кременчужанки Анни Алляйн

1
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: femen.org Фото: iwa_kis
Теги: Анна Аляйн Femen протест
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 313
Andron777:
Сьогодні, 12:16

Потужно, оголитись blush


3 0
4 988
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:17

А де там на цисти? 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх