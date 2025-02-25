На Полтавщині чоловік під час сварки розбив знайомому голову

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 220

24 лютого близько 13.00 медики повідомили до поліції про госпіталізацію 50-річного мешканця Великорублівської громади з важкими травмами голови та іншими тілесними ушкодженнями. Про це повідомили у відділенні поліції №4 (м. Зіньків) Полтавського районного управління.

За попередньою інформацією, потерпілий отримав травми під час конфлікту з 63-річним знайомим.

Як зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, що 23 лютого у селі поблизу Горішніх Плавнів зарізали чоловіка.