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Сьогодні в Україні відзначають неофіційне свято — День української жінки

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 272

 

Законопроєкт про офіційне затвердження цього свята другий рік перебуває на розгляді у Верховній Раді

День української жінки відзначають 25 лютого — у день народження відомої письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Саме вона для багатьох українських жінок стала символом сили, мудрості та незламності.

Це свято вирішили започаткувати в Україні, вшановуючи внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність, замінивши ним Міжнародний жіночий день, який протягом тривалого часу відзначали 8 березня. З початком повномасштабного вторгнення багато українців відмовилися від цієї радянської традиції та вирішили встановити в Україні інший день для вшанування жінок.

У 2023 році у парламенті був зареєстрований законопроєкт, який передбачає закріплення цієї дати на державному рівні. Однак він досі перебуває на розгляді Верховної Ради. Проте, багато українців святкують це свято неофіційно.

Зазначимо, що видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом незламності українського духу, народилася 25 лютого 1871 року.

Українські жінки завжди були та є джерелом віри й надії, справжніми берегинями — турботливими, стійкими, мужніми, незламними духом, як сама Україна.

«Кременчуцький Телеграф» у цей нелегкий для України час вітає наших жінок-берегинь з новим святом та бажає, щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, впевненістю й душевним спокоєм. Нехай усі ваші мрії здійснюються! Любові й добра та мирного неба над головою!

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у містян, як вони ставляться до гендерної рівності, чи розділили б рахунок на першому побаченні та що думають про жінку, у ролі керівниці:

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Автор: Кременчуцький Телеграф
Теги: свято жінка Україна Леся Українка законопроєкт
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