Неперевершена Ірма Вітовська 28 лютого у Кременчуці з прем’єрою моновистави «Київська перепічка»

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 160

Вистава «Київська перепічка» чесна і щемка, зла і чиста, смішна і сумна через секунду.

Сповнена одкровень і метафор, чорного гумору і прекрасної музики.

«Тут буде багато мрії. Вона не лише моя. Вона кожного з нас. Я хочу розповісти вам і відкритись. Ви побачите Ірму в ролі Ірми і дізнаєтесь, ким вона є насправді, ким не є, але ким дуже б хотіла бути... Кожен із нас хоче мати те, чого у нас немає, і в кожного є внутрішній друг, який виходить і робить за нас певні речі, а ми мріємо залишитись у цьому другові, — запрошує кременчужан Ірма Вітовська. — Буде багато психоделізму та іншого світу, де переплітається правда і брехня, а ти не знаєш, як це відділити... Для мене це будуть гойдалки, від сміху до сліз і знову до дикого сміху. Тут буде багато жорсткості, будуть матюки — хочу попередити. Бо неможливо говорити про те, що з нами відбувається, без цієї лексики, без такого засобу виразності».

П’єсу для прем’єри на основі діалогів, спогадів і фантазій Ірми Вітовської написала Наталка Ворожбит.

Готуйтесь вийти після перегляду очищеними для нового дихання і з адреналіном!

28 лютого, 18.00, МПК

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