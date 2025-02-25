Неперевершена Ірма Вітовська 28 лютого у Кременчуці з прем’єрою моновистави «Київська перепічка»

Цю особливу виставу, яку презентує у свій ювілейний рік, улюблена акторка мільйонів називає найважливішим творчим проєктом, що сповнений мрій та сміху.
Вистава «Київська перепічка» чесна і щемка, зла і чиста, смішна і сумна через секунду.
Сповнена одкровень і метафор, чорного гумору і прекрасної музики.
П’єсу для прем’єри на основі діалогів, спогадів і фантазій Ірми Вітовської написала Наталка Ворожбит.
Готуйтесь вийти після перегляду очищеними для нового дихання і з адреналіном!
28 лютого, 18.00, МПК
Квитки (від 300 грн) обирайте на сайті karabas.com
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