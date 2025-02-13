У школах Полтавщини з’являться омбудсмани: хто вони і що робитимуть

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 0

Його обиратимуть на 1 рік

У Полтавській області в школах з’являться 130 омбудсмани. Це будуть учні старших класів, яких обиратимуть самі школярі. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 13 лютого.

Шкільний омбудсман буде представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Він виявлятиме та запобігатиме конфліктів, булінгу та дискримінації та інших порушень прав і свобод школярів, підвищуватиме правову обізнаність серед дітей, виховуватиме правову культуру та повагу до прав та свобод людини.

Шкільний омбудсман щорічно звітуватиметься на шкільних зборах перед учнівським та батьківським самоврядуванням. Також його обиратимуть на 1 рік.

Нагадаємо, у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини виявили кричущі порушення прав дитини.