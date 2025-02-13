Евакуйовував підбиту техніку, а потім сам потрапив під обстріл: військовий з Полтавщини отримав дві нагороди за службу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 148

Старшого солдата 23 окремої механізованої бригади Сергія Лобачевського відзначили нагородами за військову службу. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У терцентрі зазначають, що мобілізували на військову службу чоловіка у червні 2023 року. Навчання Сергій пройшов у Німеччині, де опанував роботу з броньованою ремонтно-евакуаційною машиною Bergepanzer 2.

У липні 2024 року чоловік почав виконувати бойові завдання у складі евакуаційної групи — вивозив пошкоджену у боях техніку із лінії фронту.

— Зокрема, разом із побратимами провів надскладну евакуацію техніки з Покровського напрямку під ворожими обстрілами. Попри небезпеку, група успішно виконала складне завдання, — зазначають у ТЦК.

Сергій із побратимами евакуйовував також техніку і поблизу Часового Яру. Завдання виконували виключно вночі, під обстрілами росіян, що ускладнювало обставини. Але кілька одиниць техніки військовим все ж вдалося вивезти.

Під час однієї із таких евакуацій Сергій разом із побратимами потрапив під обстріл. Проте навіть попри отримані поранення із поставленим завданням захисники впоралися — евакуювали машину та врятували життя бійців.

Після лікування у шпиталях Києва та Дніпра захисник повернувся на військову службу. Як визнання важливості роботи, отримав Сергій Лобачевський одразу дві нагороди: відзнаку Міністерства оборони України — медаль «Хрест доблесті» та відзнаку Президента України «За оборону України».

Нагадаємо, у грудні минулого року військовослужбовець з Козельщини Юрій Дяченко отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.