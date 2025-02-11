Внаслідок ракетного удару жителі Полтавщини залишились без газопостачання — ОВА

Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації 11 лютого.
Водночас влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано, розповіли в ОВА.
Додамо, що у ніч на 11 лютого Повітряні сили повідомляли про рух крилатих ракет у Полтавській області.
Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російська армія атакувала Полтавщину ударними БпЛА. Внаслідок падіння уламків безпілотників є пошкодження домогосподарств у Миргородському та Полтавському районах.
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