Лагідна українізація: як не зганьбитися за родинним столом, називаючи родичів

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Ми часто можемо не знати, як правильно назвати брата чи сестру дружини/чоловіка.
Щоб не заплутатися у нових родинних зв'язках і не образити когось із родичів, запам'ятайте, хто кому ким доводиться.
Подружжя – пара, що перебуває у законному шлюбі.
Як називаються родичі чоловіка:
Як назвемо родичів дружини:
Із зятем усе складніше. Зять – це і чоловік дочки, і чоловік сестри, і чоловік зовиці.
Невістка – дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата стосовно дружини іншого брата. Вживається також замість зовиця, своячка. Однак, дружину брата можна назвати – братова чи братиха.
Свати – батьки подружжя стосовно один одного.
Називайте правильно своїх родичів!
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