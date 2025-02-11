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Лагідна українізація: як не зганьбитися за родинним столом, називаючи родичів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 143

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Ми часто можемо не знати, як правильно назвати брата чи сестру дружини/чоловіка.

Коли створюється нова сім'я, з'являються і нові родичі. Як їх називати, щоб розуміти, про кого йде мова?

Як називаються родичі чоловіка та родичі дружини

Щоб не заплутатися у нових родинних зв'язках і не образити когось із родичів, запам'ятайте, хто кому ким доводиться.

Подружжя – пара, що перебуває у законному шлюбі.

  • Чоловік – чоловік стосовно жінки, з якою він одружився.
  • Дружина – жінка стосовно чоловіка, з яким вона одружилася.

Як називаються родичі чоловіка:

  • Свекор – батько чоловіка.
  • Свекруха – мати чоловіка.
  • Дівер – брат чоловіка, а його дружина – діверка чи ятрівка.
  • Діверками між собою будуть і дружини братів.
  • Зовиця – сестра чоловіка.

Як назвемо родичів дружини:

  • Тесть – батько дружини.
  • Теща – мати дружини.
  • Швагро/шваґер/шурин/шуряк – брат дружини.
  • Швагрова – дружина брата дружини.
  • Своячка (деколи – свість) – сестра дружини.
  • Свояк – чоловік своячки.
  • Свояками будуть між собою будуть чоловіки рідних сестер.

Із зятем усе складніше. Зять – це і чоловік дочки, і чоловік сестри, і чоловік зовиці.

Невістка – дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата стосовно дружини іншого брата. Вживається також замість зовиця, своячка. Однак, дружину брата можна назвати – братова чи братиха.


Свати – батьки подружжя стосовно один одного.

  • Сват – батько одного з подружжя стосовно батьків іншого.
  • Сваха (свашка) – мати одного з подружжя стосовно батьків іншого.

 

Називайте правильно своїх родичів!

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Автор: Мирослава Українська
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