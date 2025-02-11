Лагідна українізація: як не зганьбитися за родинним столом, називаючи родичів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 143

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Ми часто можемо не знати, як правильно назвати брата чи сестру дружини/чоловіка. Коли створюється нова сім'я, з'являються і нові родичі. Як їх називати, щоб розуміти, про кого йде мова? Як називаються родичі чоловіка та родичі дружини Щоб не заплутатися у нових родинних зв'язках і не образити когось із родичів, запам'ятайте, хто кому ким доводиться. Подружжя – пара, що перебуває у законному шлюбі. Чоловік – чоловік стосовно жінки, з якою він одружився.

– чоловік стосовно жінки, з якою він одружився. Дружина – жінка стосовно чоловіка, з яким вона одружилася. Як називаються родичі чоловіка: Свекор – батько чоловіка.

– батько чоловіка. Свекруха – мати чоловіка.

– мати чоловіка. Дівер – брат чоловіка, а його дружина – діверка чи ятрівка.

– брат чоловіка, а його дружина – діверка чи ятрівка. Діверками між собою будуть і дружини братів.

між собою будуть і дружини братів. Зовиця – сестра чоловіка. Як назвемо родичів дружини: Тесть – батько дружини.

– батько дружини. Теща – мати дружини.

– мати дружини. Швагро/шваґер/шурин/шуряк – брат дружини.

– брат дружини. Швагрова – дружина брата дружини.

– дружина брата дружини. Своячка (деколи – свість) – сестра дружини.

– сестра дружини. Свояк – чоловік своячки.

– чоловік своячки. Свояками будуть між собою будуть чоловіки рідних сестер. Із зятем усе складніше. Зять – це і чоловік дочки, і чоловік сестри, і чоловік зовиці. Невістка – дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата стосовно дружини іншого брата. Вживається також замість зовиця, своячка. Однак, дружину брата можна назвати – братова чи братиха.

Свати – батьки подружжя стосовно один одного. Сват – батько одного з подружжя стосовно батьків іншого.

– батько одного з подружжя стосовно батьків іншого. Сваха (свашка) – мати одного з подружжя стосовно батьків іншого. Називайте правильно своїх родичів!

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