Вночі Україну атакували 57 російських БпЛА та балістична ракета: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 213

Українська протиповітряна оборона збила 29 російських безпілотника, ще 14 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 29 січня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 57 безпілотниками різних типів. Удари завдавали з напрямків Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим), а також із Криму. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9.30 підтверджене збиття 29 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

14 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Внаслідок атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями.